Seit 40 Jahren wird in der Druckwerkstatt der VHS gearbeitet. Motive werden seitenverkehrt auf eine Metallplatte gekratzt oder geätzt und eingefärbt, Farbdrucke mit mehreren Druck - platten auf ein Blatt Papier gedruckt. In der dichten kreativen Arbeitsatmosphäre des Kurses am Montagabend sind schöne Arbeiten entstanden, die erstmals in der VHS gezeigt werden.