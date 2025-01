Vernissage: Filderbahnfreundemöhringen

Michelin Kober und Daniel Mijic gründeten 1999 gemeinsam mit drei Künstlerkolleg:innen die Filderbahnfreundemöhringen (FFM).

Inzwischen sind die beiden Stuttgarter Künstler als Gruppe zu zweit aktiv, jeder für sich reüssiert mit eigenen Werken. Was ihre Arbeit auszeichnet, ist die seltene Fähigkeit, Situationen und Orte zu erfassen, um darauf künstlerisch zu reagieren. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, ist für die beiden also nicht einfach nur ein schöner Zufall, sondern es ist ein ganz wesentlicher Impuls, aus dem heraus ihre Arbeiten und Ausstellungen entstehen: konzeptuell durchdacht, formal auf den Punkt und nicht selten mit einem wohltuend hintergründigen Humor versetzt.