Vernissage Fotoausstellung „two for one“ von Jale Vural-Schmidt und Heike Hahn

Ausstellung zum Kulturjubiläumsjahr und des 60jährigen Jubiläum des Goethe-Instituts Schwäbisch Hall.

Fotoausstellung „two for one”

von Heike Hahn und Jale Vural-Schmidt

Die Fotos der Ausstellung „two for one“ sind immer an zwei Orten zugleich entstanden, meist in der Türkei und in Deutschland. Die Künstlerinnen Jale Vural-Schmidt und Heike Hahn haben dabei ein und denselben Film genutzt und ihn doppelt belichtet. Während Heike Hahn in München, Nürnberg, Görlitz und Dresden fotografierte, sind die Fotos von Jale Vural-Schmidt in Istanbul, Izmir, Edirne, Athen und Lissabon entstanden. Sobald ein Film belichtet war, wurde er der Partnerin zugeschickt, die ihn – ohne gegenseitige Absprache – erneut belichtete. Die so entstandenen Fotos sind gewissermaßen Zufallsprodukte – oft von überwältigender Schönheit und Tiefe, auf denen sich die Bilder aus zwei Städten, aus zwei Ländern – ja, aus zwei Leben – halbtransparent übereinander schieben.

Die Künstlerin Jale Vural-Schmidt ist persönlich aufs Engste mit dem Goethe-Institut in Schwäbisch Hall verbunden. Geboren und aufgewachsen in der Türkei, wo sie bereits erste Deutschkenntnisse am Goethe-Institut erwarb, kam sie 1989 als Stipendiatin für einen zweimonatigen Sprachkurs ans Institut in Hall, um danach ein Studium an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg zu beginnen. Dort lernte sie ihre Kommilitonin Heike Hahn kennen, mit der sie bis heute eng befreundet ist.

Ihr gemeinsames Fotoprojekt starteten sie aus Neugier. Die dabei entstandenen Ergebnisse wurden mehrfach international ausgestellt: Fotos, auf denen sich etwa Biergartenszenen, deutsche Verkehrsschilder oder die Münchner Frauenkirche mit getrockneten Aprikosen, türkischen Grabsteinen oder der Silhouette Istanbuls überlagern. Es ergeben sich sehr berührende Bilder mit faszinierenden Farb- und Bildkompositionen, überraschende neue Perspektiven entstehen und es eröffnet sich viel Raum für Interpretation. So verschmelzen geradezu zwei Welten miteinander. Türkische Ausstellungsbesucher mit Deutschlandbezug kommentierten: "Die sind wie wir – doppelt belichtet in zwei Kulturen". Diese Fotografien werden jetzt im Goethe-Institut Schwäbisch Hall ausgestellt, wo Jale Vural-Schmidts Reise zwischen den Welten ihren Anfang nahm. Sie lebt heute im halbjährlichen Wechsel in Izmir und Schwäbisch Hall; Heike Hahn in der Nähe von Tübingen.

Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten des Instituts frei zu besichtigen. 01.04. – 31.12.2025

Öffnungszeiten: Mo – Do 8:00 – 16:00 Uhr, Fr 8:00 – 12:00 Uhr