VERNISSAGE. Günter Hoffarth

Die Ausstellung ist bis 02.03.2027 zu sehen und ist zu allen Veranstaltungen und dienstags während des Cafébetriebes von 15 bis 17 Uhr zu besichtigen.
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Altes Rathaus Schöckingen Schlossstraße 14, 71254 Ditzingen
Kunst & Ausstellungen
Namibia – weites Land, wilde Tiere und grandioser Sternenhimmel
Altes Rathaus Schöckingen Schlossstraße 14, 71254 Ditzingen
Die Ausstellung ist bis 02.03.2027 zu sehen und ist zu allen Veranstaltungen und dienstags während des Cafébetriebes von 15 bis 17 Uhr zu besichtigen.
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