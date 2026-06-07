Vernissage: Gabriel Vormstein „Poemfield“

Schlafend, träumend, tauchend – Frauen, Mütter und Kinder wenden sich nach innen, zu inneren Landschaften sowie einander zu.

In Esther Teichmanns Filmen und Installationen öffnen sich nächtliche Räume, in denen alternative Welten entstehen: Orte, an denen Fantasie und Begehren ihren Ursprung finden und sich untrennbar mit Verlust, Erinnerung und deren Erscheinungen verweben. Bei Vollmond gleiten Boote über dunkle Wasser, Betten werden zu Höhlen, Flüsse zu Schwellen zwischen Wachsein und Traum. Hier berühren sich Fiktion, Mythos und gelebte Erfahrung in einem einzigen atmenden Bild. esther teichMann (*1980, Karlsruhe) lebt und arbeitet in London.