Vernissage Gaildorfer Zeichen

Über viele Jahre hat der frühere Bürgermeister von Gaildorf Hans König Bilder auf Auktionen erworben, getauscht oder gekauft.

Nach der Auflösung seines früheren Hauses konnten nicht alle Bilder von den Nachfahren übernommen werden. Aus diesem Grund hat sich die Familie dafür entschieden, die Bilder noch einmal im Gaildorfer Rathaus auszustellen und der Allgemeinheit bekannt zu machen. Wer eines dieser Bilder selbst besitzen will, hat Glück. Denn die Familie stiftet die Bilder der Bürgerstiftung Gaildorf. Es gewinnt das Höchstgebot. Sind Sie an einem Bild interessiert, werfen Sie einen Zettel mit Ihrem Gebot in die aufgestellte Urne. Am Ende der Ausstellung wird die Urne geöffnet, das Höchstgebot gewinnt. Der Erlös kommt der Bürgerstiftung Gaildorf zugute. Ein Besuch der Ausstellung lohnt sich aber auf jeden Fall, denn die Bilder haben einen ganz eigenen Charme.

Zu sehen sind Werke von Willo Rall und vielen anderen Künstlern aus der Region. Gerade in den Räumen des Rathauses kommen die Werke noch besser zur Geltung und schließen den Kreis mit dem Wirken Hans Königs in Gaildorf.