Vernissage: Geistė Marija Kinčinaitytė

Zerklüftete Bergzüge, Meer, das an die Küste schwappt, ruhig daliegende Gletscher, Licht, Schatten, darüber langsame, spannungsgeladene Tonfolgen und poetische Texte.

Die Videoarbeiten der litauischen Künstlerin und Filmwissenschaftlerin Geistė Marija Kinčinaitytė ziehen die Betrachtenden in ihren Bann. Was auf den ersten Blick wohltuende Landschaft zu sein scheint, wird im Zusammenspeil mit Sound und Texten unheimlich, wie der beklemmende NAchklang eines Traums. Auch wenn die Videos häufig menschenleer sind, berühren sie in ihrer beinahe körperlichen Anziehungskraft doch ganz unmittelbar.

In ihrer forschenden Herangehensweise erkundet die Künstlerin die Grenzbereiche des Selbst, des Menschseins und von Lebensräumen. Wer sind wir - heute und in Zukunft?

Geistė Marija Kinčinaitytė (*1991) lebt und arbeitet in Vilnius, Litauen.