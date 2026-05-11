Vernissage "Ich sehe was, was du nicht fühlst" Nora Tietz

Haus der Bildung Schwäbisch Hall Salinenstraße 6-10, 74523 Schwäbisch Hall

Am Donnerstag stellt Nora Tietz ihre Ausstellung zum Thema "Ich sehe was, was du nicht fühlst" in ihrer Vernissage vor.

Die gezeigten Arbeiten von Nora Tietz bewegen sich zwischen Sichtbarkeit und Empfindung und untersuchen die Spannungsfelder von Wahrnehmung, Intuition und emotionaler Distanz.

Durch die Verwendung unterschiedlicher Materialien entstehen Arbeiten, die weniger erzählen als andeuten- und dabei Raum für eigene Empfindungen lassen. 

Die Ausstellung lädt dazu ein, das Verhältnis von Sehen und Fühlen neu zu betrachten. 

Haus der Bildung, 2. Stock

Info

Haus der Bildung SHA.jpg
Haus der Bildung Schwäbisch Hall Salinenstraße 6-10, 74523 Schwäbisch Hall
Kunst & Ausstellungen

Tags