Vernissage im Haus an der Steinalch

Mitglieder von ARTmössingen zeigen regelmäßig ihre Werke im Haus an der Steinlach in Mössingen.

In einem dreimonatigen Wechsel präsentieren jeweils verschiedene Künstlerinnen und Künstler ihre Bilder. Mit diesem Angebot möchte ARTmössingen etwas Abwechslung in den Alltag bringen und den Bewohnerinnen und Bewohnern mit Kunst eine Freude bereiten.

Als nächste Künstlerin stellt Inge Lietzow ihre Werke im Haus an der Steinlach aus. Die Ausstellung wird am Freitag, 4. September 2026, um 15.30 Uhr mit einer Vernissage eröffnet.

Die Bilder von Inge Lietzow sind anschließend bis zum 27. November 2026 im Haus an der Steinlach zu sehen. Bewohnerinnen und Bewohner sowie Besucherinnen und Besucher haben damit die Möglichkeit, die Ausstellung in aller Ruhe zu betrachten und sich von den Bildern inspirieren zu lassen.