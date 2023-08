Vernissage: Jaana Caspary

Die Bildhauerin Jaana Caspary entwickelt ihre Formen aus der Produktvielfalt unserer Konsum- und Lebenswelt.

Durch Verformungen, Doppelungen, Spiegelungen und den Wechsel der Materialität werden die scheinbar bekannten Gegenstände unseres Gebrauchs jedoch zu gänzlich neuartigen, ästhetischen Objekten von zum Teil surrealer Kombinatorik.

Auf der Grundlage ungewöhnlicher Korrelationen gehen die Arbeiten eine Verbindung zwischen Sehen, Bild, Körper, Objekt, Raum und Zeitlichkeit ein. Jaana Caspary (geb. 1988) lebt in Wuppertal. Sie studierte von 2007 bis 2014 als Meisterschülerin von Prof. Didier Vermeiren an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf. Seit 2018 ist sie künstlerische Leiterin des „Skulpturenprojekt Hardt“ in Wuppertal. Ihre Ausstellung im Kunstverein Schwäbisch Hall folgt unmittelbar auf ihre Soloschau im Wuppertaler Skulpturenpark Waldfrieden. Gezeigt von Sonja Klee