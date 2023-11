Vernissage: Jochen Wilms -„(W)ORTE"

Die Landschaft ist Ausgangspunkt der künstlerischen Arbeiten von Jochen Wilms.

Ausgehend von kunstgeschichtlichen Landschaftsbildern, situativen Seherlebnissen aus dem Alltag wie profanen Zeitungsbildern, ebenso Momentaufnahmen aus dem Vorbeiziehen von Landschaften – im Zug oder Auto –, entstehen innere Bilder, die sich über die Topografie einer Landschaft hinausgehend, malerisch manifestieren.

Beim Entstehungsprozess spielen geschriebene Worte, assoziative Wort-fragmente mit Streichungen, Korrekturen und Auswaschungen in den Bildgrund eine wichtige Rolle. Jochen Wilms (*1971 in Stuttgart) lebt und arbeitet in Karlsruhe, wo er an der Kunstakademie Malerei bei Erwin Gross studiert hat. Kuratiert von Martin-Ulrich Ehret.