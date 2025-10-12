Vernissage "LebensRäume"

Ausstellung mit Bildern von Karin Materna.
Ablauf der Vernissage:
Begrüßung: Geschäftsführer Clemens Miola
Einführende Worte: Carola Peters
Musik: Petra Schenk
Info
Bad Sebastiansweiler Hechinger Str. 26, 72116 Mössingen
Kunst & Ausstellungen
