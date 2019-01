Markus Rack "Rackartig"

Markus Rack wurde 1967 im Hohenloher Land in Baden-Württemberg geboren, er wohnt und arbeitet in Heilbronn. Von Beruf ist er Landschafts- und Gartengestalter, Mechatroniker, Maler und Skulpturenmacher.Durch die Leidenschaft zur Ölfarbe und seine Begeisterung für Urban Art entstand sein typisch individuell eigener Stil. Er malt und zeichnet mit nahezu allem, was sich dazu eignet, Bilder entstehen zu lassen. Oft setzt er seine Motive mit abstrakten Zeichen, Schrift oder Elementen aus einem ganz anderen Kontext in surreal anmutende Zusammenhänge. Der bekennende Autodidakt arbeitet ganz aus dem Bauch heraus und mit großer Energie. Er malt, weil er es muss.