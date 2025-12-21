Vernissage: Martina Geiger-Gerlach „Mensch Mensch“

Ein Ausruf, ein Stoßseufzer, eine Forderung, eine Ausstellung. Über die unverbesserliche Hoffnung auf eine empathisch und mit Gemeinsinn agierende Gesellschaft.

Mit einem träumenden Parlament, einem Modellversuch zur zur Zusammenarbeit von Asylsuchenden ohne Arbeitserlaubnis und Kunstmuseen und anderen guten Momenten. –– Martina GeiGer-Gerlach studierte Bildhauerei (Installation, Performance, Video) an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. Ihre konzeptuellen, oft performativ angelegten Arbeiten befassen sich mit aktuellen gesellschaftlichen und politischen Fragen. Wo wird die subtile Kraft und die Handlungsfreiheit der Kunst gebraucht, und wie kann sie für möglichst viele wirken? Lassen sich die überfordernd komplexen Fragen unserer Zeit auf eine ästhetische Essenz reduzieren? Können visuelle Erfahrungen eine Debatte voranbringen?