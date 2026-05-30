Vernissage mit Beatrix Giebel

Das franz.K gibt Kunst einen Platz im öffentlichen Raum. Sprühende, grafische und bildende lokale Künstlerinnen und Künstler zeigen großformatige Kunstwerke in einem viermonatigen Wechsel an der franz.K Kunstwand.

Ab Juli werden zwei Arbeiten der Tübinger Künstlerin Beatrix Giebel ausgestellt.

Beatrix Giebel, 1961 in Stuttgart geboren, studierte Malerei und Druckgrafik in Stuttgart und Venedig und lebt heute in Tübingen und Stuttgart. Ihre großformatigen Bilder zeichnen sich durch sensible Farbschichtungen sowie eine besondere Aufmerksamkeit für Licht und Raum aus. Giebel ist Dozentin an der Kunstschule Fellbach und Mitglied im Künstlerbund Tübingen und bei GEDOK Stuttgart. Längere Reisen nach Israel und Südamerika – insbesondere nach Mexiko und Kuba – haben ihre künstlerische Arbeit nachhaltig geprägt.

In ihren Werken öffnet die Künstlerin „Fenster zur Welt“: Malerei wird hier zum Blick auf andere Perspektiven, auf Bewegung und auf Menschen in unterschiedlichsten Situationen. Bezüge zur Kunstgeschichte, Literatur und zu aktuellen gesellschaftlichen Themen verbinden sich zu atmosphärischen, nachdenklich stimmenden Bildern. Flucht, Exil und die Erfahrungen von Menschen in Bewegung tauchen dabei als wiederkehrende Motive auf, ohne dass die Werke ihre Symbolkraft verlieren. Angesichts der Debatten über den Umgang mit geflüchteten Menschen in Europa wirken diese Bilder aktueller denn je – sie führen den Blick über die Grenzen der eigenen Welt in die der anderen.