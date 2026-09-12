Vernissage mit Birgit Dehn

Das franz.K gibt Kunst einen Platz im öffentlichen Raum. Sprühende, grafische und bildende lokale Künstlerinnen und Künstler zeigen großformatige Kunstwerke in einem viermonatigen Wechsel an der franz.K Kunstwand.

Ab Oktober werden zwei Arbeiten der Tübinger Künstlerin Birgit Dehn ausgestellt.

Die Arbeiten von Birgit Dehn reichen von spielerisch inszenierten Objekten des Alltags bis hin zu zukunftsorientierten, naturwissenschaftlichen Studien. Sie sind die Resultate von kritischen Auseinandersetzungen, die beim Beobachten der Gegenwart und ihrem Wandel entstehen. Die “Szenen“ sind irritierend, provokativ und oft mit einem ironischen Augenzwinkern in fotorealistischer Malweise dargestellt.

Was ist heute Glück und wie kann es erreicht werden?

Birgit Dehn, 1967 in Bad Dürkheim geboren, studierte an der Freien Kunstakademie Nürtingen. 2012 erhielt sie den 2. Kunstpreis der Diözese Stuttgart-Rottenburg, 2015 den 3. Kunstpreis der Kulturstiftung der Sparkasse Karlsruhe, sowie 2019 den Kunstpreis der Stadt Donaueschingen. Sie ist Mitglied im BBK Karlsruhe und im Künstlerbund Tübingen e. V.