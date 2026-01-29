Vernissage mit Kennet Lekko

Das franz.K gibt Kunst einen Platz im öffentlichen Raum. Sprühende, grafische und bildende lokale Künstler:innen zeigen Großformatige Kunstwerke in einem viermonatigen Wechsel an der franz.K Hauswand.

Ab März 2026 werden zwei Arbeiten des Künstlers Kennet Lekko ausgestellt. Er wurde von Encore! zur True Love Edition eingeladen.

Der aus Tallinn stammende Berliner Künstler zeigt Arbeiten, die wirken wie Memes auf LSD: hell, frech und niedlich, während darunter der ganze emotionale Adrenalinmix des 21. Jahrhunderts brodelt. Kunst für die Gegenwart, die sich selbst ständig erneuert. Pop-Art auf dem Billboard: grell, groß, glamourös – und doch gnadenlos ehrlich. Gefühle im Cinemascope-Format.

Diesmal wird es aber mehr als die großformatigen Bilder draußen geben. Kennet bringt noch eine Auswahl an Bildern mit, die im Saal des franz.K zu bewundern sind.