Vernissage mit Winfried W. Bischoff

Konzertfotografie ist mehr als die visuelle Begleitung von Musik.

Sie ist ein Mittel, flüchtige kulturelle Momente festzuhalten - Augenblicke, die im nächsten Takt bereits vergangen sind. Gerade in einer Zeit, in der kulturelle Angebote zunehmend unter Druck stehen, wird ihre Sichtbarkeit umso wichtiger. Diese Ausstellung versteht sich daher nicht nur als Rückblick auf Konzerte, sondern als Würdigung der Live-Kultur, der beteiligten Menschen und der Orte, an denen Kultur entsteht. Musik vergeht - Bilder bleiben. Und mit ihnen die Erinnerung an das, was Kultur für uns als Gesellschaft bedeutet.

Konzertfotografien sind Arbeiten die im Spannungsfeld zwischen Musik, Raum, Licht und Publikum entstehen. Sie dokumentieren nicht nur ein Konzert, sondern das Live-Erlebnis als soziales und kulturelles Ereignis.

Das Kulturzentrum franz.K ist dabei nicht bloß ein Ort, sondern ein aktiver Mitgestalter dieser Bilder. Hier treffen Künstler:innen, Veranstalter:innen, Techniker:innen und Publikum aufeinander. Diese Zusammenarbeit - oft unsichtbar, aber essenziell - bildet die Grundlage kultureller Arbeit. Konzertfotografie macht diese Arbeit sichtbar und bewahrt sie über den Moment hinaus.