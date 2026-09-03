Vernissage: Mitgliederausstellung des Hohenloher Kunstvereins

Begrüßung: Erster Bürgermeister Peter Klink

In der Jahresausstellung zeigen Künstlermitglieder des Hohenloher Kunstvereins Arbeiten, die im Laufe der letzten beiden Jahre entstanden sind.

Die Ausstellung wird so zu einer Bestandsaufnahme über das aktuelle Schafen der Künstlermitglieder und zeigt - gleich einem Kaleidoskop - die Vielfalt der im Kunstverein vertretenen künstlerischen Positionen.

Üblicherweise ist die Jahresausstellung in der Haalhalle.

2026 findet die Ausstellung in Kooperation mit dem Hällisch-Fränkischen Museum statt.