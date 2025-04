Vernissage: Nicole Bianchet

In den emotionalen Landschaften von Nicole Bianchet gerät die Schönheit in Konflikt. Natur wirkt vertraut und doch fremd. Sehnsucht, Verletzlichkeit und Fantastisches sickern durch die Motive, aber da ist ein Fehler in der Matrix.

Das Zauberhafte ist zugleich verstörend. Das liegt nicht unwesentlich an der Art und Weise, wie die Bilder entstehen. Mit dem Cutter wird die Zeichnung roh in das Holz geritzt; der Farbauftrag fließend oder in Farbspritzern. Doch die konkreten Elemente verwandeln sich zu einer Erzählung, getragen von romantischen Idealen und düsteren surrealen Elementen.

Nicole Bianchet (*1975) ist Malerin, Performerin und Musikerin. Ihre Arbeiten entstehen prozesshaft und meist in Begleitung von Musik. Eine Performance wird Teil der Ausstellung sein.