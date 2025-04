Vernissage: Nie wieder ist jetzt - jetzt ist nie wieder

Ein langer Gang, eine Ausstellung, zwei Anfänge. Einer 2025, einer 1925. An der Südseite blüht 2025: Jetzt ist nie wieder!

Helmut Grafs interaktive und fröhliche Skulpturen wippen, zirkeln und springen, sprühen frech und eigensinnig vor Leben und laden zum Musikmachen ein. An der Nordseite dunkelt 1925: Nie wieder ist jetzt! In Deutschland breitet sich die NS-Ideologie aus. 1933 ist noch in der Zukunft, aber es zeichnet sich ab und wird kommen. Schriftsteller:innen sehen die Zeichen der Zeit und schreiben Theaterstücke über die schleichende gesellschaftliche Veränderung, über antisemitische Witze an weinseligen Stammtischen genauso wie über SA-Horden, die politische Versammlungen demokratischer Parteien gewalttätig sprengen. Auch in Schwäbisch Hall ist die Entwicklung zu spüren. Zwei Anfänge, eine Mitte: in der Beschäftigung mit der NS-Diktatur treffen sich die Anfänge. Helmut Grafs Skulpturen werden von bunt zu bedrohlich und reflektieren die vergangene Diktatur und gegenwärtige NS-Ideologie im öffentlichen wie im privaten Leben; die Freilichtspiele werfen einen Blick auf ihre Inszenierungen von 1945 bis 2025, die sich der NS-Zeit, ihrer Beschreibung und Aufklärung auf unterschiedliche Arten gewidmet haben. Wie stand und steht es um die Aufklärung in Deutschland und Schwäbisch Hall? Welche altbekannte Bedrohung zieht sich durch das wippende Jetzt -- und gibt es Wege, sich ihr entgegenzustellen?

Gemeinsame Ausstellung der Freilichtspiele Schwäbisch Hall e.V., dem bildenden Künstler Helmut Graf, dem Stadtarchiv Schwäbisch Hall und dem club alpha 60 e.V.

Fotos und Zitate zu Inszenierungen: Aktuelle und ehemalige Mitarbeiter:innen der Freilichtspiele Schwäbisch Hall e.V.

Skulpturen: Helmut Graf, bildender Künstler

Narratives Konzept der Ausstellung, Zitate zum historischen Kontext, Archivmaterial: Elisabeth Fischer / Stadtarchiv Schwäbisch Hall

Zitate und Archivmaterial zum Antifaschismus in Schwäbisch Hall: club alpha 60 e.V.

Führungen mit Jennifer Sittler

So. 25.5. um 14 Uhr

Fr. 13.6. um 16.30 Uhr

Fr. 25.7. um 16.30 Uhr

Fr. 29.8. um 16.30 Uhr