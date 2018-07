× Erweitern Party is over © Bernd Schepermann Party is over © Bernd Schepermann

„Randerscheinungen“ betitelt die Ausstellung künstlerischer Arbeiten von Bernd Schepermann, die in seinem Lebensrand entstanden sind. Zudemsind viele Exponate vom Bildrand her - also von außen in die Bildfläche hinein - gestaltet. Rand wird zum Bedeutungsträger.

Die Vernissage ist am Freitag, den 21.09. um 19:00 Uhr.