Vernissage: "Rojava Frühling der Frauen"

"Rojava Frühling der Frauen" ist eine Ausstellung, die auf einer Reise durch den kurdischen Westen, durch Rojava, entstanden ist. In Zusammenarbeit mit der Frauenstiftung WJAR, konnten bewegende Eindrücke der demokratischen Autonomie Rojava(die am 13 November 2013 in Form von Übergangsregierungen in den Kantonen Cizirè, Kobané und Efrin, eingeführt wurde)eingefangen werden. Im Mittelpunkt steht hier die Frauenbewegung. Die Frauenorganisationen wie Kongreya Star, oder auch der Frauenpresseverband JINHA, sind durch einen Gesellschaftsvertrag gestützt, der eine Gleichstellung der Geschlechter nicht nur fordert, sondern der zum Beispiel durch eine 40% Frauenquote oder die Regelung, dass in jeden Gremien-Vorstand ein Mann und eine Frau gewählt werden müssen, auch in Schritten umgesetzt wird. Diese gesellschaftlichen Rahmenbedingungen werden beleuchtet und es wird gezeigt, dass die so entstandenen Frauenstrukturen nicht nur vielfältig sind, sondern auch vereint in dem Bestreben, die patriarchale Ausrichtunggesellschaftlicher Institutionen zu beenden und diskriminierungsfreie Räume für alle zu schaffen.ab

Eintritt frei