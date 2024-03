Vernissage: Sara Lena Maierhofer

Wie umgehen mit dem Erbe des Kolonialismus? Museen, oftmals Verwalter dieses Erbes, sind heute mit neuen Fragestellungen konfrontiert, wenn es um die nicht mehr allein kulturelle, sondern politische Auseinandersetzung mit diesem geht.

Sara-Lena Maierhofer nähert sich dem Themenkomplex in ihrer Werkreihe der „Kabinette“ – großformatige Color-Fotogramme. Darin visualisiert sie die materiellen Zeugen des Kolonialismus, die sie in den Depots europäischer Museen vorfand. Anhand fototechnischer Prozesse gibt sie den entkontextuali- sierten Objekten eine Ahnung ihrer auratischen Kraft zurück und problematisiert die aktuelle Situation. Sara-Lena Maierhofer (*1982, Freudenstadt) lebt und arbeitet in Berlin. Ihre Arbeiten wurden im Museum für Fotografie, Berlin, FOAM Museum für Fotografie, Amsterdam, ZKM, Karlsruhe, C/O Berlin und den Deichtorhallen Hamburg ausgestellt.

Sie erhielt u.a. den Dokumentarfotografie Förderpreis der Wüstenrot Stiftung und Arbeitsstipendien der Stiftung Kunstfonds Bonn und der Kunststiftung Baden-Württemberg. Gezeigt von Sonja Klee