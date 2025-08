Vernissage: Skizzen von Wolfgang Kuhn

Ist das Freihandzeichnen, das Skizzieren, wie es einst die Reisenden gepflegt haben heute, in Zeiten von hochwertigen Smartphon- Kameras überhaupt noch aktuell?

Aktueller denn je! Behauptet Wolfgang Kuhn. Das Sehen, das Wahrnehmen, die Aktivierung unsrer Wahrnehmungssinne, das Alles wird in Gang gesetzt, wenn wir ein kleines Zeichenbüchle nehmen, den Bleistift spitzen und uns in ein schönes Gebäudeensemble, einen schönen Baum, Fluss, Brücke, Turm, Kirche .....versenken. Unzählige Motive gibt es, soviel wie Augenblicke. Die Ausstellung soll anregen und motivieren es auch selber zu probieren. Selber sich in diese wunderbare Erlebniswelt zu stürzen.

Längst vor der „urban sketching"- Bewegung ( sketchnotes erstellen und posten) hat Wolfgang Kuhn bei jedem Spaziergang, bei jeder Wanderung und natürlich bei jeder Reise seine Mindestausstattung dabei. Den Skizzen haftet das ganze Flair der Situation an. Sehen, Hören, Riechen, Schmecken stecken in dem kleinen 15/15 cm Papier. - präzises Abbilden ist nicht das Ziel, das kann das Smartphon besser.