Vernissage Sonderausstellung „La belle bouchère“

Eröffnung der Sonderausstellung mit Champagner & Butterbrezeln

„La belle bouchère“

von und mit Nathalie Wolff & Matthias Bumiller

Vier Jahre nach ihrer Ausstellung „Darf’s vom Guten etwas mehr sein?“ kehren Nathalie Wolff und Matthias Bumiller mit der kleinen frankophilen Ausstellung „La belle bouchère“ ins Deutsche Fleischermuseum nach Böblingen zurück.

Im Archiv des Fleischermuseums und in ganz Frankreich machten sich die beiden auf die Suche nach französischen Wurst- und Metzgerkuriositäten. Gefunden haben sie u.a. eine „Damenmetzgerei“ (La boucherie des dames), eine Wurstsorte namens „Mini-Jésus“ sowie das kleine Dorf „Saint-Christophe-en-Boucherie“ (Der heilige Christophorus in der Metzgerei).

Nathalie Wolff (Paris) und Matthias Bumiller (Stuttgart) gründeten am 11. August 1999, dem Tag der Sonnenfinsternis, ihren deutsch-französischen Verlag, die édition totale éclipse. Sie sind ein Paradebeispiel für fleischgewordene deutsch-französische Freundschaft.