Vernissage StreetArt

Das franz.K gibt Kunst einen Platz im öffentlichen Raum.

Sprühende, grafische und bildende Künstlerinnen und Künstler aus der Region zeigen großformatige Kunstwerke in einem viermonatigen Wechsel an der franz.K Hauswand.

Bei dieser Vernissage sehen wir ein Werk von Yess.

Lutz Stein hatte sich in seiner Heimatstadt Halle/Saale bereits einen Namen mit Graffiti im urbanen Raum gemacht, als er 2009 begann, unter dem Künstlernamen „Yess“ seine Kunst auf der Leinwand zu perfektionieren.

Das Grundmotiv seiner Malerei ist geprägt von Einflüssen aus der Populärkultur, Streetart sowie der kommerziellen Werbung, denen Yess in seinen Bildern ein Eigenleben gibt.

Stilistisch nahe an der Pop Art, setzt der Künstler mit einem spielerisch naiven Blick die Symbole unserer Kultur und unseres Alltags in farbenprächtigen Gemälden in Szene. Jedes seiner Werke entsteht in unendlicher Feinarbeit. Durch die unglaubliche Motivdichte werden Steins Arbeiten zu kleinen Farbexplosionen, in denen sich immer neue Details finden lassen.

Durch die Verwendung populärer Zeichenabrisse entsteht eine Metaebene in der Kommunikation mit dem Betrachter, die sich nur subjektiv ausdrücken lässt.

Yess lebt und arbeitet in Bisingen bei Stuttgart. Seit 2013 nimmt er regelmäßig an Gruppen- und Einzelausstellungen in Deutschland teil.