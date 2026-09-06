Vernissage: Tee im Harem des Archimedes Malerei, Installation und Mixed Media von Peter Lahr

Peter Lahr erzählt Geschichten mit Farbe, Stift, Fotografie und Pinseln. In seiner Sonderausstellung Tee im Harem des Archimedes kombiniert er Malerei, Materialcollagen, Mixed Media, Zeichnung und Fotografie zu facettenreichen Bildwelten.

Die Arbeiten reichen von großformatigen Menschenbildern bis zu übermalten Landkarten und zeichnen sich durch eine lebendige Farbigkeit aus, die an Fauves, Pop-Art und die „neuen Wilden“ erinnert.

Peter Lahr wurde 1966 in Heilbronn geboren und ist freier Journalist und Künstler. Seine künstlerische Praxis umfasst Malerei, Installation, Materialcollage und Fotografie. Ein Schwerpunkt seines Werks ist die Darstellung des Menschen als Figur, Porträt oder Akt, häufig in Verbindung mit ornamentalen oder floralen Elementen.