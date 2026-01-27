Vernissage: TUN. MALEN. SEHEND DENKEN. Werke von Christa Schmid-Ehrlinger

"Bei meinem künstlerischen Tun befinde ich mich in einem unablässigen Austausch, einem ständigen Hin und Her von Sehen und Denken.

Wie sehen die Farben aus, die ich setzen wollte, wie wirkt ein kleiner Pinselstrich, bezogen auf das Ganze, was will ich denn zeigen und viele andere Fragen mehr.

Am Anfang meiner Arbeit ist ein Wollen, ein Gefühl oder eine Emotion und damit noch sehr unstrukturiert. Deshalb spreche ich von „Kunst“ als einer Suche. Dieser forschende Ansatz führte mich zu den vielfältigsten Begegnungen mit „dem Material“ und der Vorstellung und Einsicht, dass das künstlerische Arbeiten ein ständiger Transformationsprozess ist und viele Dimensionen erfasst. In dieser Ausstellung zeige ich einen Querschnitt meiner Arbeiten." Christa Schmid-Ehrlinger, Künstlerin aus Schwäbisch Hall, deren Werke in der Ausstellung präsentiert werden.

Ausstellung vom 13.03.2026-23.07.2026