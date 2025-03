Vernissage Ulrich Forman: REMOTE REALITIES

Ulrich Formanns Arbeiten lassen ferne Realitäten eines digitalen Raumes – remote realities – durch Methoden wie Coding, Hardware Hacking und Reverse Engineering sichtbar werden.

Formanns Arbeiten und Installationen werden nicht nur in der Galerie im Kornhaus zu sehen sein, sondern auch an der Fassade des Fehrle Parkhauses am Gmünder Bahnhof und in der Galerie im Prediger.

Die Ausstellung ist vom 11.4.25. bis zum 22.6.25 zu sehen.