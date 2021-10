Vernissage und Ausstellung Ernst Lutz

Begrüßung: Reiner Ruf, 1. Vorsitzender Förderkreis Schloss Filseck e. V. Einführung: Prof. Ulrich Klieber Musik/Gesang: Klarinettenensemble Jürgen & Friends Dankesworte: Werner Stepanek, 2. Vorsitzender Ernst-Lutz-Sozietät-Adelberg Im Anschluss an die Eröffnung können Kleingruppen bis zu 10 Personen durch die Ausstellung geführt werden. Das aktuell gültige Hygienekonzept (bitte Schutzmasken mitbringen) ist zu beachten Ausstellung ist vom 24.09. bis 07.11.2021 (täglich) geöffnet und kann von 10.00 - 17.00 Uhr im 1.OG, Nordflügel kostenlos besichtigt werden.

Ernst Lutz Über den Maler und Grafiker Ernst Lutz zu sprechen, heißt: einem Einzelgänger der heutigen Kunstszene über die Schulter zu blicken, sich in einen Menschen einzufühlen, der äußerst individuelle Gestaltungswege beschreitet. Und er malt spontan und ohne Umschweife das, was ihm auf der Seele brennt: faszinierende Dramatisierungen menschlicher Gefühle, den Menschen in Miteinander und Isolation. …… Mit durchaus realistischen Stilmitteln, einem an Renaissancemalerei erinnernden altmeisterlichen Umgang mit Farbe, Lasur, Tuschfeder und Lavierung, gelingt Ernst Lutz dabei eine Transponierung der erfahrbaren Wirklichkeit in Traumbereiche, die sich sonst unserer Wahrnehmung entziehen. Dr. Hans-Dieter Mück Ernst Lutz wurde 1941 in Eislingen/Fils geboren, absolvierte eine Lehre als graphischer Zeichner, studierte an der Freien Kunstschule Stuttgart und der Staatlichen Akademie der bildenden Künste Stuttgart bei Prof. Gunther Böhmer und Walter Rabe. Er lebte von 1972 bis zu seinem Tod 2008 in der ehemaligen Prälatur im Kloster Adelberg.