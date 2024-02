Das Hohenstaufen-Gymnasium - Schönheit der Transparent

Begleiten Sie Stadtführerin Maria Skaroupka-Liesche durch das Hohenstaufen-Gymnasium.

Weltweite Berühmtheit erlangte er durch den Bau des Münchner Olympiageländes: Günter Behnisch – der wichtigste Vertreter der modernen Architektur in Deutschland. In Göppingen steht eines seiner frühen Werke: das Hohenstaufen-Gymnasium. Es wurde in die Liste der Kulturdenkmäler aufgenommen und versinnbildlicht „konstruktive Ehrlichkeit“ und „Freiheit in gläsernluftigen Formen“.

Mit Stadtführerin Maria Skaroupka-Liesche.