Eine Frau namens Olala

Die 13-jährigen Zwillinge Iette und Henri wollen ihre Ferien eigentlich mit Chips und Zocken verbringen. Doch dann steht plötzlich ein Pfleger vor der Tür und bringt eine alte Dame vorbei, um die sie sich kümmern sollen: ihre Oma. „Zombie“, so Iette über die neue Mitbewohnerin, heißt eigentlich Orlanda und nennt sich selbst „Olala“. Sprechen fällt ihr schwer, sie ist dement.

Sie ist aber auch witzig, kreativ und ziemlich eigensinnig. Während Olala so schnell wie möglich wieder zurück ins Heim will, findet Henri rasch einen Draht zu ihr. Und während sich Oma und Enkel näherkommen, wächst zwischen den Zwillingen eine nie gekannte Distanz. Bis Iette nach und nach entdeckt, dass auch sie mehr mit Olala verbindet als nur Blutsverwandtschaft … In diesem Theater steckt mehr als nur ein Stück über Demenz, in Orlanda mehr als nur eine verwirrte Oma – und in Iette und Henri mehr, als sie selbst je für möglich gehalten hätten.