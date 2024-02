Thomas Brenner ist in seinen Vierzigern und arbeitet als Taxifahrer. Am liebsten wäre er für die ganze Welt unsichtbar.

Regie: Dito Tsintsadze, D/B/GE, 104 Min.

Thomas Brenner ist in seinen Vierzigern und arbeitet als Taxifahrer. Am liebsten wäre er für die ganze Welt unsichtbar. Deswegen passt es ihm auch gut in den Kram, dass sein Leben weder Aufregung noch Überraschungen bietet. Jedenfalls vorerst, denn als eines Tages eine Gruppe von russischen Männern, samt dem Kampfhund „Roxy“, in sein Taxi steigt, ändert sich das Leben von Thomas schlagartig. Der Chef der Gruppe ist ein berüchtigter Waffenschieber, der sich auf der Flucht befindet, nachdem er den Fehler begangen hat, sich mit den falschen Leuten anzulegen.