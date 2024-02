I don't know what kind of mystery surrounds us

Vernissage am 07.03.2024 um 17:30 Uhr, Ausstellung bis 23.08.2024

Die künstlerischen Arbeiten von Mona Freudenreich, Rolf Böhner und Andrea Freudenreich stehen in engem Dialog miteinander und reflektieren in unterschiedlichen Medien über das Geheimnisvolle unserer Existenz. Das flüchtige Medium der Zeit wird in bewegten Filmstills fixiert, der eigene Körper gegriffen und begriffen, das menschliche Bewusstsein erforscht. Haptisches und Vergängliches gehen Hand in Hand und oszillieren zwischen Traum und Wirklichkeit.

Der weiche Samt der Zeitfenster von Mona Freudenreich dient als Kleid für ein filmisches Reisetagebuch. Ihre diaphanen, weiß auf weiß bestickten Taschentücher verarbeiten kryptisch die Traumerzählung eines Todkranken. Rolf Böhners Selbstporträts entstammen dem expressiven Frühwerk des verstorbenen Künstlers, in dem er sich intensiv mit dem Spannungsfeld von starker Empfindung, Selbstwahrnehmung und zeichnerischer Abstraktion auseinandersetzt. Vertrautes wird zur Fiktion transformiert und lässt den Urzustand nur noch erahnen.

Andrea Freudenreichs Plastiken, modelliert aus dem unendlich wandelbaren Stoff des Tons, bilden einen skulpturalen Kontrast. Sie widmen sich kontemplativ der Beziehung von Körper und Geist im Raum und den unergründlichen Tiefen unserer menschlichen Psyche.