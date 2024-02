Eine Schwimmstunde durch Bauchmuskeltraining, ein Spiel auf Leben und Artentod, eine Liebeserklärung an die Menschheit – ausgezeichnet mit dem österreichischen Kabarettpreis 2022.

Berni hat Probleme mit der Natur. Von Natur aus ist er nämlich nicht so schlau wie er gern wäre, sein Körper sieht von Natur nicht so aus wie er ihn gerne hätte und überhaupt ist er von Natur aus ein eher unzufriedener Mensch. Also attackiert er die Natur frontal – so lang es sie noch gibt!

Einzigartiger Humor, Selbstironie, Figuren, Geschichten, Witze – in seiner neuen Show stürzt sich Berni Wagner mit allen Mitteln auf Depression, Sexualität, Religion, Natur und Geschichte.