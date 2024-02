Regelmäßige Pen&Paper-Rollenspielabende

Der Göppinger Rollenspielclub, kurz GöRC, veranstaltet jeden Freitag (außer Feiertage) von 18-22:30 Uhr Pen&Paper Rollenspielrunden im Bürgerhaus (Kirchstr. 11). Kostenlos, ohne Anmeldung, mit und ohne Vorkenntnisse. Infos: www.linktr.ee/goerc

Pen & Paper Rollenspiele sind narrative Spiele, bei denen die Spielenden in eine gemeinsame Fantasiewelt eintauchen, Charaktere erstellen und Abenteuer mithilfe von Stift, Papier und Würfeln erleben. Die Handlung entwickelt sich durch die Entscheidungen der Spieler und den Leitfaden des Spielleiters. Interessierte aller Altersstufen sowie mit oder ohne Vorerfahrung sind herzlich willkommen.

Welche Spielsysteme und Runden am jeweiligen Tag angeboten werden, findet man auf den Infoseiten des Clubs unter linktr.ee/goerc oder kann es per Mail an rollenspielclub.gp@gmail.com erfragen.