„Wer hat’s erfunden?“

Frauen und Erfindungen – das passt in den Köpfen vieler Menschen immer noch nicht recht zusammen. Warum? Nun, Erfindungen haben meist etwas mit Technik zu tun und sind daher eine Männer-Domäne – so will es das Klischee.

Frauen wurden in Naturwissenschaft und Technik jahrhundertelang unsichtbar gemacht, ihre Erfolge oft von Männern gestohlen.

Langsam werden sie aber nun anerkannt und Nachforschungen ergeben: vom Kaffee-Filter über den Scheibenwischer bis zum Teddy-Bären, vom Rollstuhl, dem Geschirrspüler und dem Beweis der Doppelhelix der DNA bis zur Entwicklung des Wi-Fi und des GPS-Systems – es gibt praktisch keinen Bereich, in dem Frauen nicht als Erfinderinnen tätig waren.

Frauen haben also schon immer die Welt verändert und verbessert – nicht nur, aber auch in ihrer Rolle als Mutter, Ehe- und Hausfrau.

Ernste Worte, heitere, humorige und bissige Texte, witzige und frivole Lieder, fröhlich und augenzwinkernd vorgetragen – so wollen Ilona Abel-Utz und Alexandra Funk in einer Matinee diesen Tag zelebrieren, wie immer begleitet von den „Weibsbildern“, gezeichnet von Monika Plach.

Das Grußwort spricht Kristina Roth, Journalistin / Lebens- und Konfliktberaterin.