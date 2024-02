Japan - im Land der aufgehenden Sonne

Bei diesem Länderkundevortrag des Geographen Harald Borger begeben Sie sich auf eine äußerst abwechslungsreiche Reise durch das Land der aufgehenden Sonne.

In kaum einem anderen fernöstlichen Land sind die kulturellen Überlieferungen so lebendig wie im hochmodernen Japan und bieten uns Europäern oft spannende Gegensätze. In dem dicht besiedelten Land werden nur 20% für Landwirtschaft und Siedlungen genutzt. Kaum hat man die Küstenebenen mit den Millionenmetropolen und alten Kulturzentren verlassen, befindet man sich in wildromantischen Gebirgslandschaften. Japan befindet sich in einer der aktivsten plattentektonischen Zonen der Erde mit zahlreichen Vulkanen. Der Fuji-san ist der berühmteste davon, der Aso-san, mit dem größten Vulkankrater der Erde, derzeit der aktivste. Der reich bebilderte Vortrag ist gleichzeitig auch Einführung zur entsprechenden Studienreise, die zur klimatisch günstigsten Reisezeit - zur Kirschblüte - stattfinden wird.

Mit Dr. Harald Borger