Hart auf Hart

Wollen Sie wippen? - Steigen Sie auf!

Eine Frau und ein Mann begegnen sich auf einem Spielplatz. Erst zufällig, dann immer wieder. Sie ist Deutsche, er Schweizer. Mit gebührender Distanz nähern sie sich großen Themen und scheuen sich nicht vor heiklen Fragen.

Eine liebevolle Deutsch-Schweiz-Satire, in der selbst oberflächliche Klischees Tiefgang erhalten. Ein fesselndes Lesestück am Tisch mit subtilem Humor, geistreicher Sprachakrobatik und einer ordentlichen Prise Poesie. Ein Feuerwerk an Ideen und schauspielerischer Meisterschaft – nominiert für die Freiburger Leiter 2023.