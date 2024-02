Am Montag, 18.03.2024 um 15 Uhr gastiert das faro-theater mit dem Stück „Ein Schaf fürs Leben“ in der Stadtbibliothek Göppingen.

In bitterkalter Winternacht stapft der Wolf hungrig durch den Schnee. Unverhofft trifft er in einem Stall auf ein Schaf von der ganz naiven Sorte und kann es zu einer Schlittenfahrt überreden. Was er will ist klar: das Schaf fressen. Doch weil es so bezaubernd vertrauensselig ist, wird aus dem Vorhaben eine wundervolle Reise und die Geschichte eine Fabel über Freundschaft und ihre Grenzen.

Das Kindertheater wurde inszeniert nach einem Buch von Maritgen Matter und ist geeignet für Kinder ab 5 Jahren.

Das Buch von Maritgen Matter wurde 2004 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet.