Die Rückkehr der Luchse nach Baden-Württemberg

mit Verena Schiltenwolf, 1. Vorsitzende der Luchs-Initiative Baden-Württemberg und Vorstandsmitglied des LNV

Der Luchs ist nach fast 150 Jahren nach Baden-Württemberg zurückgekehrt. Doch war er überhaupt ausgestorben? Oder war er ausgerottet? Noch im 17. Jahrhundert war der Luchs in ganz Baden-Württemberg verbreitet. Der letzte „Schwarzwald-Luchs“ ist im Jahr 1770 am Kaltenbronn verendet. Zufall oder nicht, der angeblich letzte Luchs Deutschlands ist am 16. Februar 1846 an der Ruine Reußenstein, Landkreis Esslingen, zu Tode gekommen. Am 3. März 2023 verkündet Landwirtschaftsminister Peter Hauk, dass die Landesregierung Baden-Württemberg ein breit angelegtes Bestandsstützungsprogramm verabschiedet hat und Luchse, vorwiegend weibliche, in den kommenden Jahren ausgewildert werden sollen. Wie sieht das Bestandsstützungsprogramm Luchs des Landes Baden-Württemberg aus?

All diese Fragen beantwortet Ihnen Verena Schiltenwolf, 1. Vorsitzende der Luchs-Initiative Baden-Württemberg und Vorstandsmitglied des LNV, sowie Referentin für Großraubtiere und Tierschutz