Alles Team, oder was? - Kinderuni

In altersgerechten Vorlesungen können Kinder hier von Professor*innen und Expert*innen viel Spannendes aus Wissenschaft und Forschung erfahren. Bis Ende März stehen vier Vorlesungs-Termin auf dem Stundenplan dieser beliebten Veranstaltungsreihe für Kinder von 8 bis 14 Jahren, die vom Referat Kultur der Stadt Göppingen gemeinsam mit der Hochschule Esslingen am Campus Göppingen veranstaltet wird. Die Vorlesungen finden immer mittwochs ab 16 Uhr in der Aula der Hochschule statt. Anmelden kann man sich online unter www.kinderuni-goeppingen.de, man kann aber auch einfach vorbeikommen!

Alles Team, oder was? Prof. Dr. rer. nat. Siegfried G. Zürn, Hochschule Esslingen Ob in der Schule, an der Uni oder im Beruf: Viele Aufgaben werden heute meist in Projekten gelöst. Dabei muss eine Gruppe von Personen erfolgreich als Team zusammenarbeiten. Aber: Was macht ein gutes Team aus? Wie bilden wir ein gutes Team? Und wieso gelingen Projekte nur im Team? Anhand von Beispielen wollen wir Antworten auf diese Fragen finden. Und bei einer kleinen gemeinsamen Aufgabe erleben wir, wie wir als Team erfolgreich sein können.