Dominik Wagner Kontrabass Lauma Skride Klavier

Der Kontrabass ist im Orchester unverzicht ­ bar, als Solo -Instrument hingegen völlig unter ­ schätzt – zumindest in der klassischen Musik.

„Mein Ziel ist es, mit Vorurteilen ein für alle Mal aufzuräumen und zu zeigen, dass der Kontrabass auch ganz anders kann, als im Hintergrund zu schrummen“, schreibt der Bassist Dominik Wagner im Booklet seiner jüngsten CD „Chapters“, die der ECHO- und OPUS-Klassik Preisträger gemeinsam mit der lettischen Pianistin Lauma Skride aufgenommen hat. Es ist eine Hommage an den Kontrabass, ein Porträt seiner Möglichkeiten, eine Liebeserklärung an all seine bekannten und noch unbekannten Facetten, Klangfarben und Ausdrucksmöglichkeiten. Hier gibt es viel zu entdecken, nicht zuletzt einen fabelhaften, sympathischen jungen Bassisten. Auch in Göppingen wird das Publikum bass erstaunt sein! Johann Sebastian Bach Gambensonate D -Dur BWV 1028 George Gershwin Rhapsody in Blue Charlie Chaplin Smile Astor Piazzolla Ave Maria, Le grand Tango Henry Mancini Moon River Arvo Pärt Spiegel im Spiegel Frank Proto A Carmen Fantasy