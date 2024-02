Die beiden zertifizierten Singleiter der Initiative Singende Krankenhäuser haben vielfältige Erfahrungen in der Anleitung des "Heilsamen Singens" und sorgen im Christophsbad Göppingen regelmäßig für eine volle Kapelle und wundervolle Stimmung.

„Unbeschwertes Singen macht Spaß, ist eine wohltuende Kraftquelle im Alltag, schenkt Mut und weckt unsere Lebensfreude und Lebendigkeit. Es lädt uns in einen heilsamen, das Herz öffnenden Raum ein, in dem wir uns verbunden, friedvoll und zuversichtlich erleben dürfen. Ein Geschenk, das wir uns gegenseitig machen können, indem wir miteinander singen.“ So empfinden Susanne Mössinger & Klaus Nagel. Sie möchten uns mit Mantren und Chants sowie eigenen, meist deutschsprachigen Liedern an diesem Abend einladen.