Vernissage vhs Kunstgalerie: „Kunst des Handwerks“

Vier Kursleiterinnen an der vhs stuttgart aus den Bereichen Mode und Nähen, Sticken und Häkeln, Ikebana und Mosaik haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam eine Ausstellung mit eigenen Werken zu gestalten.

Die Präsentation wird die verschiedenartigen Arbeiten in einen vielstimmigen Dialog miteinander bringen – auch unter dem Aspekt, dass der Begriff des Handwerklichen selbst heute noch für Männer und Frauen Unterschiedliches bedeuten kann. Dabei kommen Aspekte wie etwa das Verhältnis von Kunst und Handwerk in den Blick, wie sie ähnlich z.B. auch am Bauhaus in Weimar und Dessau diskutiert wurden. Eine zeitlich passende Veranstaltung, denn das staatliche Bauhaus in den beiden Städten feiert ebenso wie die vhs stuttgart im Jahr 2019 ihr 100-jähriges Bestehen.

Ein Begleitprogramm mit Vorträgen wird diese Gesichtspunkte vertiefen und Gelegenheit zu Diskussion und Austausch bieten.

Ausstellungsdauer: 10.10.2019–27.01.2020

Vernissage: Donnerstag, 10.10.2019 19.00 Uhr

Vorträge und Gespräche: Donnerstag, 17.10.2019 (100 Jahre Bauhaus), Donnerstag, 14.11.2019 (Kunst und Textil) und Donnerstag 23.01.2020 (Gender-Marketing), Beginn jeweils 18.00 Uhr.

vhs kunstgalerie

Foyer Robert-Bosch-Saal, 1. und 2. OG, TREFFPUNKT Rotebühlgalerie

Kurator: Kurt Grunow

Die vhs Kunstgalerie ist ein Forum für Ausstellungen und Präsentationen von Künstlerinnen und Künstlern, die an der vhs stuttgart unterrichten oder unterrichtet haben, wie auch für jene, die dem Fachbereich Kunst an der vhs anderweitig nahe stehen. Jedes Jahr finden hier zwei Ausstellungen statt, die während ihrer Laufzeit auch von weiteren kleineren Veranstaltungen in der Galerie begleitet werden.