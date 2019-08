Vernissage vhs-photogalerie: Dieter Leistner „Waiting“

Menschen warten, immer wieder, oft unfreiwillig, überall auf der Welt. Menschen warten, um schneller weiterzukommen. Der Fotograf Dieter Leistner beobachtet wartende Menschen genau und seit 1978 an Haltestellen weltweit.

Wie warten Menschen, auf dem Land und in der Stadt, in Argentinien oder in Kirgisien? Leistners Motive verbinden Alltägliches mit universellen Fragen – wie etwa nach dem Wert des Innehaltens bei einer stetigen Beschleunigung. Ist Warten verlorene oder geschenkte Zeit? Waiting ist die fünfte Ausstellung aus der Reihe "unterwegs" der freien Kuratorin Bettina Michel.