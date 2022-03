Vernissage von Kunst in der Kelter in Rielingshausen

Ausstellung aus Anlass zum 50. Todestag von Max Kühn und 75 Jahre Frieden im Jahr 2020.

Einige bekannte Künstlerinnen und Künstler haben Jahre ihres Lebens in Rielingshausen verbracht. Max Kühn lebte von 1954 bis 1970 in Rielingshausen, 1974 zog Fritz Genkinger nach Rielingshausen und erhielt den Auftrag zur Fußball-Weltmeisterschaft drei Großplakate für das Bundespresseamt sowie zehn Briefmarken zur Fußball-Weltmeisterschaft für Paraguay zu entwerfen. Und auch den heute in Rielingshausen lebenden Künstlerinnen und Künstlern wie Christiane Görlich, Dragutin Gasparec, Ulrike Haus und Anderen möchte der Kultur- und Heimatverein ein Forum für eine Ausstellung in der Kelter bieten.

Öffnungszeiten: Sa 07.05.2022 11.00 - 21.00 Uhr, So 08.05.2022 11.00 - 17.30 Uhr.

Informationen unter www.heimat-und-museumsverein-rielingshausen.de

Zur Begrüßung sprechen Bürgermeister Jan Trost und Claudia Thannheimer vom Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg. Künstlerische Einführung: Dr. Carla Heussler. Musikalische Umrahmung: Helmut Scheunchen, Kammermusiker.

Mit Bewirtung. Eintritt frei.