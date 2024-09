Afrika in den Augen einer Hallerin – Bilder von Ilse Kentner.

Im Wintergarten des Hällisch-Fränkischen Museum sowie im Haus der Bildung (1. OG)

12.10. bis 31.10.2024

Die freischaffende Malerin Ilse Kentner ist 1943 in Niedernhall geboren und aufgewachsen. Doch führte sie ihr Lebensweg von Hohenlohe in die weite Welt durch Auslandsaufenthalte in Saudi-Arabien, Irak, Burundi und Nigeria . Von 1974 bis 1975 durchquerte sie neun Monate mit ihrem Mann den Kontinent Afrika von Marokko bis Kapstadt in einem VW-Bus. Die dort gemachten Erlebnisse und Begegnungen ließen sie fortan nicht mehr los. Ihre Faszination drückt die seit 2013 in Schwäbisch Hall lebende Malerin auf der Leinwand aus. Vor allem Träume der Kinder und die Menschen in ihrem Sein stehen im Fokus ihrer Arbeiten. Die Ausstellung zeigt ausgewählte Werke von Ilse Kentner jeweils zu den Öffnungszeiten im Wintergarten des Hällisch-Fränkischen Museums und im 1. OG im Haus der Bildung.

"Afrika in den Augen einer Hallerin – Bilder von Ilse Kentner" ist eine gemeinsame Ausstellung mit dem Interkulturellen Promotor*innen Programm des Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg e.V. im Rahmen der Interkulturellen Woche Schwäbisch Hall im Haus der Bildung und im Hällisch-Fränkischen Museum. Der Eintritt ist frei.