Vernissage: Yesim Akdeniz - New Home

Sie ist eine Wanderin zwischen den Welten: Eine Professur in Düsseldorf, ein Atelier in Brüssel und ein Koffer in Istanbul. Von allen Orten, an denen sie sich regelmäßig aufhält, bringt sie etwas mit ein in ihre Kunst, inspiriert von Alltäglichem, Architektonischem, Dekorativem und am Wege Gefundenem. Daraus entstehen Skulpturen und Reliefs aus unterschiedlichen Materialien, vor allem Wandarbeiten aus Textilien und Silikon. Yesim Akdeniz ist eigentlich als Malerin bekannt geworden, etwa als junge Künstlerin in Nicolas Schafhausens wegweisender Ausstellung „Deutschemalereizweitausenddrei“, macht heute aber nur Objekte. In ihnen verschmelzen die urbanen Alltagsästhetiken zwischen Orient und Okzident. Die Ausstellung wird gefördert vom türkischen Kunstfördererinstitut SAHA und von einem Katalog begleitet.